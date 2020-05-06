Смягчение карантина: Днепр готовится к возобновлению движения общественного транспорта

Новости Украины:В Днепре восстанавливают движение электротранспорта и автобусов.

В городе Днепр будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов из-за смягчения карантинных мероприятий.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский городской совет.

"В Днепре будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов. Это связано с отменой части ограничительных мер, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса.

"Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.