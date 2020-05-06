Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе
Пристайко: Курс Украины в НАТО остается неизменным
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание

Смягчение карантина: Днепр готовится к возобновлению движения общественного транспорта

Смягчение карантина: Днепр готовится к возобновлению движения общественного транспорта
01:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Днепре восстанавливают движение электротранспорта и автобусов.

В городе Днепр будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов из-за смягчения карантинных мероприятий.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский городской совет.

"В Днепре будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов. Это связано с отменой части ограничительных мер, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса.

Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе

"Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 "Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
03 Красивые и сильные ножки: простые упражнения для икр, которые можно делать дома
04 Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
05 Xiaomi запатентовала новый смартфон: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Мятеж против Мадуро: Трамп отрицает причастность США
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая
&quot;Азиатское направление - важное&quot;: В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь