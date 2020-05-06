Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе

Новости Украины:Пристайко говорит, что курс Украины в НАТО остается неизменным

Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, несмотря на распространение COVID-19 Украина продолжает реформы в секторе безопасности и обороны.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным. Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в секторе безопасности и обороны. Был рад обсудить нашу широкую повестку с послами стран-членов НАТО, Представительством НАТО", - отметил чиновник.

Также Пристайко проинформировал партнеров, что Украина готова и далее вносить свой вклад в глобальные усилия для борьбы с коронавирусом.

Также он подчеркнул, что Украина готова присоединиться к разработке универсальных протоколов для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии.