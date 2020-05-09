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Пожар в Москве: загорелась больница, где лечат больных COVID-19

Пожар в Москве: загорелась больница, где лечат больных COVID-19
22:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве загорелась больница, где лечат больных коронавирусом, СМИ сообщают о жертвах.

В Москве произошел пожар в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, урологический корпус которой ранее был перепрофилирован для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Очаг загорания находится на первом этаже, там горели личные вещи, помещения сильно задымлены. Проверяются верхние этажи. Была организована эвакуация людей из лечебного учреждения. 

"В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вучечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в МЧС.

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По информации "РИА Новости", пожар удалось ликвидировать, погиб один человек. Возгорание произошло в одной из палат на первом этаже, эвакуировали порядка 200 человек.

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Пожар, Москва, Россия, Covid-19.
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