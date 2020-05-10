Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
Карантин ослабляют, но не снимают: что будет разрешено с завтрашнего дня
"Будьте счастливы и улыбайтесь, наши дорогие": Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
Шмыгаль поздравил всех мам с праздником
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)
В Google Play Console замечен новый смартфон Redmi 10X (Фото)

ДТП в российской Вязьме: погиб украинец

ДТП в российской Вязьме: погиб украинец
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме.

Один гражданин Украины погиб и трое получили травмы, при чем один из них тяжелые, в результате дорожно-транспортного происшествия в г.Вязьма Смоленской области РФ в субботу, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"09.05.2020 в 22:40 по местному времени в г. Вязьма Смоленской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате ДТП погиб 1 гражданин Украины и 3 украинца получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

По словам Погорельцева, один пострадавший получил легкие повреждения. Второй украинец - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие

"Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших украинцев. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в РФ", - рассказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Россия, МИД, Вязьма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
05 Британское посольство: Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 мая
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
День матери 2020: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь