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ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие

ДТП в Винницкой области: погибли военнослужащие
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НПУ

Новости Украины:В аварии на Виннитчине погибли трое военных.

В Калиновском районе Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих воинской части А 1119.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"9 мая на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А 1119, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 20-летняя пассажир\женщина этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

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Все обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что за пределами с. Нападовка Калиновского района Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Еще одна девушка пострадала в ДТП, ее госпитализировали. Также из изуродованного автомобиля спасатели деблокировали мужчину.

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ДТП, Винницкая область, Нацполиция.
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