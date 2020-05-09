ДТП на Буковине: автомобиль слетел в кювет и опрокинулся

Новости Украины:На Буковине автомобиль перевернулся во время движения, есть пострадавшие.

Сегодня в селе Глубочек Сторожинецкого района на Буковине произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Черновицкой области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 33-летняя водитель автомобиля Mazda, выехав на встречную полосу, не справился с управлением, съехала в кювет и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП - водитель и 34-летний пассажир получили травмы.

Пострадавших медики доставили в больницу скорой медицинской помощи для обследования.

По данному факту следователи Сторожинецкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прикарпатские полицейские расследуют аварии, в которых травмировались пять человек.