Смягчение ограничений: РФ несмотря на третье место в мире по числу больных СOVID-19 ослабляет карантин

В РФ планируют наалть смягчение ограничений, несмотря на большую смертность от коронавируса.

Россия "подошла к смягчению режима ограничений", введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на слова лидера этой страны Владимира Путина на совещании с правительством сообщает Радио Свобода.

По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволило затормозить распространение инфекции. Российский лидер сказал, что с 12 мая должна возобновиться работа промышленных предприятий.

Как отмечается, по данным статистики, на утро 11 мая Россия вышла на третье место в мире по количеству инфицированных, в этой стране в течение предыдущих суток было выявлено наибольшее за все время количество новых больных СOVID-19 - 11 тысяч 656.

Издание отмечает, что соотношение инфицированных и умерших в России является аномальным по сравнению со странами с сопоставимым количеством больных.