Москва обвинила Прагу в проведении "антироссийской информационной кампании"

Россия просит официальную Прагу предоставить охрану своему дипломату в Чехии.

Посольство России в Чехии обратилось к официальной Праги с просьбой о предоставлении полицейской охраны сотруднику дипломатической миссии.

Об этом говорится в распространенном вечером 11 мая заявлении посольства.

"В связи с антироссийской информационной кампанией, которая продолжается в Чехии, заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) на адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге", – утверждают российские дипломаты.

Днем ранее, 10 мая, чешские средства массовой информации заявили, что дипломатом, который мог привезти в Прагу яд рицин, мог быть сотрудник агентства "Россотрудничество". В самом этом агентстве говорят о "безосновательных обвинениях" в его адрес.

В еженедельной передаче общественного Чешского телевидения "168 часов" речь шла о результате журналистского расследования относительно предполагаемого российского агента, который, как подозревают, мог привезти в Прагу рицин для организации покушения на трех пражских деятелей.

Отмечалось, что под угрозой оказались Ондржей Коларж, глава 6 района Праги, в котором демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэр Праги Зденек Гржиб, администрация которого переименовала площадь перед посольством РФ в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.