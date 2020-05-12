Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19
Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина
Зеленский: Можно планировать следующие шаги по послаблению карантина
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом (Видео)
52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом (Видео)

Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко считает, что потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, ну а потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом могут заняться и "неприемлемой" работой.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Во вторник президент проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.

Эпидемия COVID-19: в Беларуси количество больных превысило 23,9 тыс

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях. "Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Беларусь, Александр Лукашенко, Белорусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
03 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили, кого бесплатно тестируют на COVID-19
Кого в Украине бесплатно тестируют на COVID-19
Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Кличко: Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь