Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

Лукашенко считает, что потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, ну а потерявшие работу из-за ситуации с коронавирусом могут заняться и "неприемлемой" работой.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Во вторник президент проводит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В том числе, речь идет о поддержке потерявших работу в связи с распространением коронавируса.

При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях. "Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул он.