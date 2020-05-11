Эпидемия COVID-19: в Беларуси количество больных превысило 23,9 тыс

В связи с распространением коронавируса в Беларуси количество зараженных превысило 24 000 человек.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Беларуси приблизилось к отметке в 24 тысячи.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день зарегистрированы 23 тыс. 906 человек с положительным диагнозом болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

По официальным данным, за период эпидемии выздоровели 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, умерли от болезни 135 человек.

По состоянию на сегодня в Беларуси проведены 274 060 тестирований на коронавирусную болезнь.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире общее количество заражений коронавирусом достигло почти 4,2 миллиона, более 284 тысяч человек умерли в результате болезни.