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COVID-2019 (Коронавирус)
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Эпидемия COVID-19: в Беларуси количество больных превысило 23,9 тыс

Эпидемия COVID-19: в Беларуси количество больных превысило 23,9 тыс
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ

В связи с распространением коронавируса в Беларуси количество зараженных превысило 24 000 человек.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Беларуси приблизилось к отметке в 24 тысячи.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день зарегистрированы 23 тыс. 906 человек с положительным диагнозом болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

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По официальным данным, за период эпидемии выздоровели 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, умерли от болезни 135 человек.

По состоянию на сегодня в Беларуси проведены 274 060 тестирований на коронавирусную болезнь.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире общее количество заражений коронавирусом достигло почти 4,2 миллиона, более 284 тысяч человек умерли в результате болезни.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус.
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