Военный парад в Беларуси: Лукашенко говорит о снижении числа заболеваний пневмониями

Лукашенко утверждает, что после парада к 9 мая в Минске снизилась заболеваемость пневмониями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - отметил Лукашенко на совещании во вторник. Сюжет был показан на белорусском телеканале "ОНТ".

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - продолжил президент.

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний - ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава государства.

Как сообщалось, Беларусь в текущем году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая в республике число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.

Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней.