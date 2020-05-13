Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
"Трудно получить информацию от КНДР": в Вашингтоне поделились соображениями о здоровье Ким Чен Ына
В США убеждены, что с Ким Чен Ыном "все хорошо"
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Военный парад в Беларуси: Лукашенко говорит о снижении числа заболеваний пневмониями

Военный парад в Беларуси: Лукашенко говорит о снижении числа заболеваний пневмониями
03:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко утверждает, что после парада к 9 мая в Минске снизилась заболеваемость пневмониями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - отметил Лукашенко на совещании во вторник. Сюжет был показан на белорусском телеканале "ОНТ".

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - продолжил президент.

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний - ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава государства.

Садовый об ослаблении карантина во Львове: К пятнице будем финализировать свое решение

Как сообщалось, Беларусь в текущем году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая в республике число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.

Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 COVID-19 в Италии: суточное количество заражений выросло
04 Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"
05 "Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве открываются рынки: список
В Киеве открываются рынки: список
Криклий: Концессия порта &quot;Херсон&quot; окончательно разблокирована
Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь