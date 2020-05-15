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Covid-19 в России: за сутки зафиксировано наибольшее число умерших

Covid-19 в России: за сутки зафиксировано наибольшее число умерших
11:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В России за сутки зафиксировано более 10 000 новых случаев COVID-19, от коронавируса умерли 113 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 (накануне 9 974 в 84 регионах - ред.), сообщает в пятницу оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 598 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4504 (42,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу.

Нарастающим итогом в целом по стране зарегистрировано 262 843 случаев (накануне 252 245 случаев, +4,2%). Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом (согласно данным Университета Джонса Хопкинса), в ближайшее время с учетом динамики соседей (у Великобритании, занимающей 3-е место, прирост 3,4 тыс. в сутки) и большого отрыва по числу заболевших в США (1,4 млн зарегистрированных пациентов) изменений в топ-3 антирейтинга не предвидится.

В России уже свыше 250 тысяч случаев COVID-19

В Москве 4748 новых случаев (накануне 4712) за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 135464.

За последние сутки в России зарегистрировано 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России 2418 умерших.

Выздоровело за сутки 4696 человек, в том числе 1235 в Москве. Всего за весь период выписано 58 226 пациентов.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19, Covid-19 в России.
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