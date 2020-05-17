COVID-19: число инфицированных коронавирусом в Беларуси близится к 30 тысячам

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси выросло за сутки на 969 человек, пятеро больных скончались.

В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрировано 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 969 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.