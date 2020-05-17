Минздрав: закрытие метро помогло сдержать вспышку коронавируса в Украине

Новости Украины:Глава Минздрава отмечает, что метро во время карантина закрывали не только в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что закрытие метро в Украине для предотвращения распространения коронавируса было правильным решением.

Как передает корреспондент, об этом он сказал на онлайн-брифинге.

Степанов отметил, что Украина не единственная страна в мире, которая во время карантина закрыла метро, к таким мерам прибегли, в частности, в китайском городе Ухань, где метро не работало два месяца. "Также метро было остановлено в Париже, были остановлены около 40 станций в Лондоне, а также 24 марта после введения карантина в Индии, помимо прочего транспорта, было остановлено и метро", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в Украине это необходимо было сделать для нераспространения коронавирусной болезни. "Если посмотреть на тот результат, которого мы достигли, то это – уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть, пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех мест. Нам это удалось удержать", - сказал министр.

Степанов отметил, что на сегодняшний день загруженность больничных коек в Украине составляет не более 13%.

Как сообщалось, в рамках карантина с 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре были закрыты метрополитены.

14 мая Степанов отметил, что не видит проблемы с открытием метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.