Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
ООС: оккупанты дважды нарушали режим "тишины", ранен боец ВСУ
ООС: оккупанты дважды нарушали режим "тишины", ранен боец ВСУ
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)
CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)

Минздрав: закрытие метро помогло сдержать вспышку коронавируса в Украине

Минздрав: закрытие метро помогло сдержать вспышку коронавируса в Украине
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:Глава Минздрава отмечает, что метро во время карантина закрывали не только в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что закрытие метро в Украине для предотвращения распространения коронавируса было правильным решением.

Как передает корреспондент, об этом он сказал на онлайн-брифинге.

Степанов отметил, что Украина не единственная страна в мире, которая во время карантина закрыла метро, к таким мерам прибегли, в частности, в китайском городе Ухань, где метро не работало два месяца. "Также метро было остановлено в Париже, были остановлены около 40 станций в Лондоне, а также 24 марта после введения карантина в Индии, помимо прочего транспорта, было остановлено и метро", - сказал он.

ООС: оккупанты дважды нарушали режим "тишины", ранен боец ВСУ

Степанов подчеркнул, что в Украине это необходимо было сделать для нераспространения коронавирусной болезни. "Если посмотреть на тот результат, которого мы достигли, то это – уменьшение распространения и недопущения пиковых нагрузок, то есть, пиковых заболеваний, когда одновременно начинает болеть большое количество людей, и, конечно, в таком случае не справляется система здравоохранения, то есть она просто не может принимать больных в связи с полной занятостью всех мест. Нам это удалось удержать", - сказал министр.

Степанов отметил, что на сегодняшний день загруженность больничных коек в Украине составляет не более 13%.

Как сообщалось, в рамках карантина с 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре были закрыты метрополитены.

Карантин: Киев ограничивает въезд грузовиков

14 мая Степанов отметил, что не видит проблемы с открытием метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Метро, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Ослабление ограничений: Австрия открыла границы с тремя странами
Ослабление ограничений: Австрия открыла границы с тремя странами
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
В США умер актер из &quot;Друзей&quot; и &quot;Американского пирога&quot;
В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь