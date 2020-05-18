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В России уменьшился прирост заболеваемости - 8,9 тыс. новых случаев за сутки

В России уменьшился прирост заболеваемости - 8,9 тыс. новых случаев за сутки
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В России за сутки зарегистрировано 8926 заразившихся коронавирусом в 81 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста новых случаев коронавирусной инфекции: этот показатель вновь обновил минимум за последние полмесяца и упал ниже отметки в 9 тыс., следует из ежедневной сводки оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений", - сообщает штаб в понедельник.

Суточный темп прироста при этом стал рекордным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.

11 мая в России было зафиксировано 11,6 тыс. новых случаев в сутки - абсолютный максимум в стране. После этого пика 12-14 мая показатель опустился до 9,9 тыс., затем после небольшого подъема снизился до 9,2 тыс. - минимума со 2 мая. Накануне наблюдался отскок вверх до 9,7 тыс., но в понедельник последовало очередное снижение.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции. Страна закрепилась на втором месте в мире по этому показателю (по данным Университета Джонса Хопкинса): впереди безусловный лидер антирейтинга - США (1,48 млн случаев, ежедневный прирост 18,9 тыс).

В Москве 3238 новых случаев Covid-19 за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 146 тыс. 062. Еще 921 новый случай Covid-19 за сутки был зафиксирован в Московской области, 425 - в Санкт-Петербурге,

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России вернулся к отметке 0,90 (накануне - 0,91, 16 мая - также 0,90). Показатель рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) о поэтапном снятии ограничений в регионах России.

В Москве коэффициент продолжает устойчиво падать и, учитывая данные оперштаба на 18 мая, в понедельник достиг 0,73.

Эпидемия COVID-19: в РФ уже более 281 тыс случаев заражения

Ежедневные данные о летальных исходах, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, вторые сутки не превышают отметки "100": в понедельник зарегистрирована 91 смерть (из них 77 в Москве), накануне было 94. Между тем, 16 мая отмечался всплеск до рекордных 119 летальных случаев. Всего в России за все время отмечены 2 722 смерти.

Еще пять смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, по два летальных исхода в Ставропольском и Приморском краях, по одному - в Чечне, Самарской и Ярославской областях, а также Забайкальском и Краснодарском краях.

Выписаны по выздоровлению за сутки 2 836 пациентов, из них 1423 в Москве. За все время выздоровели 70 209 человек.

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Россия, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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