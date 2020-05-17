Эпидемия COVID-19: в РФ уже более 281 тыс случаев заражения

В связи с распространением коронавируса в РФ количество заболевших перевалило за 281 700 человек.

В России за сутки лабораторно зафиксировали 9 709 случаев заболевания на COVID-19, всего в стране выявлено 281 752 заболевших. С начала пандемии от COVID-19 умерло 2 631 человек и 67 373 – выздоровели.

Об этом сообщает Telegram.

"За последние сутки в России выявлено 9 709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 116 случаев (42,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4 207 человек", — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в стране выявлено 281 752 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончался 2 631 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, 514 больных умерли от осложнений.