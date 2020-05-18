В Беларуси выявлено уже 30 572 случаев коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 922 до 30 тыс. 572.

В Беларуси по состоянию на 18 мая зарегистрировано 30 тыс. 572 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в понедельник.

Прирост за последние сутки составил 922 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 (на 17 мая - 165) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 18 мая выздоровели и выписаны 10 тыс. 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 17 мая - 9 932).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 364 тыс. 319 тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн.