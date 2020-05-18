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Пандемия: в мире коронавирусом заболели более 4,7 млн человек

Пандемия: в мире коронавирусом заболели более 4,7 млн человек
09:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 315 тыс. человек, число инфицированных - 4,7 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 315 тыс. 225 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 716 тыс. 513 инфицированных COVID-19, излечились более 1,7 млн.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета Хопкинса, зарегистрировано в США - 1 млн 486 тыс. 657 (89 тыс. 562 скончавшихся), Великобритании - 244 тыс. 995 (34 тыс. 716), Бразилии - 2413 тыс. 80 (16 тыс. 122), Испании - 230 тыс. 698 (27 тыс. 563 - данные на воскресенье), Италии - 225 тыс. 435 (31 тыс. 908), Франции - 179 тыс. 693 (28 тыс. 111), Германии - 176 тыс. 369 (7 тыс. 962), Турции - 149 тыс. 435 (4 тыс. 140), Иране - 120 тыс. 198 (6 тыс. 988).

По данным Worldometer, средний уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,6. В США он достиг 275 человек, Испании - 591, Великобритании - 511, Италии - 528, Бразилии - 76, Франции - 431, Германии - 96, Турции - 49, Иране - 83.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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