В России коронавирусом заразились почти 500 человек в специнтернате

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России в психоневрологическом интернате Санкт-Петербурга обнаружили 467 случаев COVID-19.

Среди заболевших 411 проживающих в интернате и 56 сотрудников, об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на комитет по социальной политике города. Сколько человек умерли, власти города не уточняют, лишь отмечая, что смертность "с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находится в пределах обычных показателей".

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это третий показатель в стране после Москвы и Московской области.

Напомним, в мире коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн