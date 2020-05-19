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Премьер-министр РФ Мишустин выписался из больницы и приступил к работе

Премьер-министр РФ Мишустин выписался из больницы и приступил к работе
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Глава правительства Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым признал утратившим силу документ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства РФ.

30 апреля в связи с тем, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом, обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.

Во вторник на сайте Кремля был опубликован указ, согласно которому признается "утратившим силу указ президента РФ от 30 апреля 2020 года №300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ".

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30 апреля Мишустин во время встречи с президентом, которая прошла в формате видеоконференции, сообщил, что его тесты на наличие инфекции дали положительный результат. "В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал тогда премьер.

Он подчеркнул, что "правительство продолжит работу в штатном режиме". "Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам", - подчеркнул Мишустин, предложив в качество и о премьера кандидатуру Белоусова.

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Россия, Коронавирус, Михаил Мишустин, Covid-19.
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