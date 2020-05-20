Российский военный вертолет разбился близ Москвы: экипаж погиб

Под Москвой разбился военный вертолет Ми-8, погиб экипаж.

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В результате жесткой посадки экипаж вертолёта от полученных ранений погиб", - говорится в сообщении министерства

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин.

"Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.

Военные сообщили, что трагедия произошла около 20:00 при выполнении вертолетом учебно-тренировочного полета. Вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности.

К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, сообщили в Минобороны.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России.

Экипаж - три человека.