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Среда, 20.05.2020
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Коронавирус в Беларуси: за сутки зафиксировали почти тысячу случаев COVID-19

Коронавирус в Беларуси: за сутки зафиксировали почти тысячу случаев COVID-19
05:36 Сегодня Телеграф УНИАН

В Беларуси за сутки почти тысяча зараженных коронавирусом.

В Беларуси по состоянию на 19 мая официально подтвердили более 31 тысячи случаев заражения COVID-19. В результате болезни скончались 175 человек.

За последние сутки количество заболевших увеличилось на 936 человек. В то же время за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 175 пациентов, пишет ведомство страны в Telegram.

В Минздраве отмечают, что летальные случаи происходят среди пациентов с рядом "хронических заболеваний и коронавирусной инфекцией".

В целом в Беларуси провели 375 76 тысяч тестов. Число пациентов, которые уже выздоровели и выписались из больниц, составляет 10 тысяч 620 человек.

За последнее время количество больных в Беларуси значительно возросло. Жесткого карантина в стране нет, а все люди живут привычной жизнью.

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Тамошние СМИ сообщают, что белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко нелогичным. Десятки тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.

В ВОЗ настаивают на срочном усилении социального дистанцирования в Беларуси. Потому что темпы прироста новых случаев коронавируса в стране являются одними из самых высоких в Европе.

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Беларусь, Коронавирус, Covid-19.
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