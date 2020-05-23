В РФ в больнице снова произошел пожар: есть погибшие и пострадавшие

В Министерстве здравоохранения республики Татарстан, что в России, сообщили о гибели трех человек в результате пожара в российском городе Зеленодольска.

В Министерстве здравоохранения республики Татарстан, что в России, сообщили о гибели трех человек в результате пожара в больнице российского города Зеленодольска. По данным регионального МЧС, из здания эвакуировали 88 человек.

Об этом пишет российское госинформагентство ТАСС.

Сначала издание сообщило о двух погибших, умерших во время пожара. Тогда издание писало, что пострадали четверо: двое получили ожоги средней и высокой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения.

Позже ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что число погибших увеличилось до трех человек. Отмечается, что один из пострадавших был в реанимации.

Как сообщалось, в первой половине мая в России произошел ряд пожаров в больницах, что привело к гибели и травмам людей. В результате пожаров техники начали проверку аппаратов ИВЛ "Авента-М", неисправность которых, вероятно, стала причиной пожаров. Так, вечером 9 мая в московской городской клинической больницы произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже стало известно, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

Через несколько дней, 12 мая, пожар произошел в другой больнице в Санкт-Петербурге, жертвами которой стали пять человек. По словам губернатора города, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.

Эти же аппараты Россия поставила в США в начале апреля. После этого США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ.