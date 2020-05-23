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Пандемия: в Беларуси количество зараженных превысило 35 тыс человек

Пандемия: в Беларуси количество зараженных превысило 35 тыс человек
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В связи с распространением коронавируса в Беларуси количество зараженных превысило 35 000 человек.

В Беларуси по состоянию на 23 мая зарегистрировано 35 тыс. 244 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в пятницу.

Прирост за последние сутки составил 941 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 (на 22 мая - 190) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

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Там также сообщили, что на 23 мая выздоровели и выписаны 13 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 22 мая - 12 тыс. 833).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 434 тыс. 618 тестов на коронавирусную инфекцию.

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Беларусь, Карантин, Коронавирус.
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