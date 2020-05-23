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В РФ разрешили дистанционное голосование на выборах

В РФ разрешили дистанционное голосование на выборах
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах, в том числе по почте.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, регионального или местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также дистанционное электронное голосование.

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав. Такая возможность будет распространяться на группы избирателей, проживающих там, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В таких случаях досрочное голосование возможно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией РФ, говорится в поправках.

На обычных участках такое досрочное голосование может проводиться не ранее, чем за 10 дней до дня голосования. Вне места проведения голосования может быть организовано досрочное голосование не менее чем за семь дней до дня голосования.

Поправки предусматривают среди прочих "иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования", в качестве оснований для того, чтобы участковая комиссия обеспечила избирателям возможность участия в голосовании вне участков.

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Основанием для голосования вне участков может стать "необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися". Кроме того, поправки предусматривают возможность голосования на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Целями такого голосования опять же должно стать создание условий для защиты здоровья избирателей, а также для максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" депутат Дмитрий Вяткин, упомянутые виды голосования не распространяются на ожидаемое всенародное голосование по поправкам в Конституцию, так как эта процедура регулируется отдельным законом.

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Россия, Владимир Путин, Голосование.
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