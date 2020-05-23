Захват банка в Москве: злоумышленник задержан

Полиция задержала мужчину, захватившего банк в Москве - он был в неадекватном состоянии.

Полиция задержала мужчину, который под угрозой взрыва захватил заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве, сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник, передает УНН.

Сотрудники спецподразделений взяли здание банка штурмом.

В ГУ МВД по Москве подтвердили, что преступник задержан. У мужчины не обнаружили взрывного устройства, у него был муляж бомбы, сообщают СМИ. В "Альфа-банке" сообщили, что при задержании захватчика никто не пострадал.

Днем 23 мая мужчина взял в заложники не менее пяти человек в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу. Спустя время сотрудники банка смогли покинуть здание. По одной версии, захватчик требовал крупную сумму денег, по другой, он требовал "правды". По предварительной информации, мужчина захватил заложников из-за долгов по кредитам.

Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехникиhttps://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020

Ряд агентств сообщили со ссылкой на источники, что во время переговоров с полицией захватчик банка вел себя неадекватно, "выдвигал абсурдные противоречивые требования". По словам собеседника СМИ, предположительно, подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.