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Митинг в Минске: жители города вышли на поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Беларуси

Митинг в Минске: жители города вышли на поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Беларуси
19:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Минске состоялся митинг на поддержку оппозиционеров на пост президента Беларуси.

В столице Беларуси Минске состоялся митинг на поддержку оппозиционных кандидатов на выборах президента страны в августе Светланы Тихановской и Владимира Непомнящего. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

"В Минске сотни людей собрались на пикеты, посвященные сбору подписей на поддержку оппозиционных кандидатов на должность президента Беларуси - Светланы Тихановськой и Владимира Непомнящего. Очередь желающих сдать подписи растянулась на несколько кварталов, люди старались придерживаться социальной дистанции в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихановская является женой популярного видеоблоггера Сергея Тихановского. Ему самому отказали в регистрации кандидатом, поскольку на момент подачи документов он находился под административным арестом. На пикет пришел именно Тихановский, а не его жена. Он заявил, что в течение ближайших 20 дней аналогичные акции пройдут во всех крупных городах страны.

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"Непомнящий является сторонником одного из лидеров оппозиции Владимира Статкевича. Статкевич намеревался выставить на выборы около 30 своих сторонников, так называемых "кандидатов протеста". Однако зарегистрировали из инициативной группы только одного - Непомнящого. Статкевич также пришел на пикет", - передает "Радио Свобода".

Указывается, что оба оппозиционера не скрывают, что главная цель выдвижения их сторонников кандидатами - это не попытка участия в выборах, а именно легальная возможность собирать уличные акции в ходе кампании по сбору подписей. Для того, чтобы попасть в бюллетень, необходимо собрать более 100 тысяч подписей за 20 дней.

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Выборы назначены на 9 августа. Зарегистрированные инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.

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Беларусь, Протесты, Владимир Непомнящий, Светлана Тихановская.
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