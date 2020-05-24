Митинг в Минске: жители города вышли на поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Беларуси

В Минске состоялся митинг на поддержку оппозиционеров на пост президента Беларуси.

В столице Беларуси Минске состоялся митинг на поддержку оппозиционных кандидатов на выборах президента страны в августе Светланы Тихановской и Владимира Непомнящего. Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует УНН.

"В Минске сотни людей собрались на пикеты, посвященные сбору подписей на поддержку оппозиционных кандидатов на должность президента Беларуси - Светланы Тихановськой и Владимира Непомнящего. Очередь желающих сдать подписи растянулась на несколько кварталов, люди старались придерживаться социальной дистанции в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихановская является женой популярного видеоблоггера Сергея Тихановского. Ему самому отказали в регистрации кандидатом, поскольку на момент подачи документов он находился под административным арестом. На пикет пришел именно Тихановский, а не его жена. Он заявил, что в течение ближайших 20 дней аналогичные акции пройдут во всех крупных городах страны.

"Непомнящий является сторонником одного из лидеров оппозиции Владимира Статкевича. Статкевич намеревался выставить на выборы около 30 своих сторонников, так называемых "кандидатов протеста". Однако зарегистрировали из инициативной группы только одного - Непомнящого. Статкевич также пришел на пикет", - передает "Радио Свобода".

Указывается, что оба оппозиционера не скрывают, что главная цель выдвижения их сторонников кандидатами - это не попытка участия в выборах, а именно легальная возможность собирать уличные акции в ходе кампании по сбору подписей. Для того, чтобы попасть в бюллетень, необходимо собрать более 100 тысяч подписей за 20 дней.

Выборы назначены на 9 августа. Зарегистрированные инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.