Постпред РФ при ООН назвал "единственный приоритет украинской внешней политики"

Постпред России при ООН считает, что риторика Киева в отношении Москвы при президентстве Зеленского - усилилась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, то в украинско-российских отношениях "усилилась риторика" в отношении РФ.

С таким мнением Небензя выступил в эфире одного из телеканалов РФ, цитирует российское госинформагентство ТАСС, передает УНН.

"Заметно. Риторика усилилась, — ответил он на вопрос об изменениях в заявлениях Украины касательно РФ при президентстве Владимира Зеленского. — Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным".

Он высказал предположение, что по его мнению "единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие России во всех возможных формах".