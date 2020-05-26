Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам
Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Глава Минздрава: Почти тысяча больниц в Украине недофинансированы
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Постпред РФ при ООН назвал "единственный приоритет украинской внешней политики"

Постпред РФ при ООН назвал "единственный приоритет украинской внешней политики"
06:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Постпред России при ООН считает, что риторика Киева в отношении Москвы при президентстве Зеленского - усилилась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после того как президентом Украины стал Владимир Зеленский, то в украинско-российских отношениях "усилилась риторика" в отношении РФ.

С таким мнением Небензя выступил в эфире одного из телеканалов РФ, цитирует российское госинформагентство ТАСС, передает УНН.

"Заметно. Риторика усилилась, — ответил он на вопрос об изменениях в заявлениях Украины касательно РФ при президентстве Владимира Зеленского. — Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным".

Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером

Он высказал предположение, что по его мнению "единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие России во всех возможных формах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Вместо второй волны: ВОЗ прогнозирует резкий пик COVID-19
04 COVID-19: в Минздраве рассказали, при каких условиях Украина сможет избежать второй волны
05 Милевский: Премиальные от Суркиса за победу над Шахтером - за поражения не платят
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Коронавирус: Бразилия обогнала США по суточной смертности
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
Дело Шеремета: Кузьменко продлили арест
СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и Байдена
Разговор Порошенко и Байдена: ГБР начало расследование
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Рецепт дня: Закусочные слойки с сыром и шампиньонами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь