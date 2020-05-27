COVID-19 в России: количество случаев превысило 370 тысяч

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8333 новых случаев коронавируса.

В РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией снизился до 8,3 тыс., смертность остается высокой, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 338 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3398 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне +2,5%). 25 и 26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тыс. диагнозов, с 16 мая в среднем этот показатель составляет чуть более 9 тыс., а средний темп прироста - 2,96%. Таким образом, в России сохраняется положительная динамика.

За сутки в России зарегистрировано 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Это не наивысший показатель - накануне было зафиксировано максимальное количество смертей за все время (174). Тем не менее, показатель суточной смертности остается высоким - с середины мая он лишь трижды опускался незначительно ниже 100, и трижды обновлял максимумы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции, 3 968 умерших и 142 208 выписанных (11 079 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в стране каждый третий пациент (38,3%) от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом США (1,68 млн, +18,6 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2140 новых случаев COVID-19 за сутки, 73 смерти и 5839 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 171 443 случая Covid-19.