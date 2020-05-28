Пандемия: Россия отложила саммиты БРИКС и ШОС

В России перенесли саммиты БРИКС и ШОС из-за пандемии.

В России перенесли встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которые должны были состояться в Санкт-Петербурге в июле.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию президента РФ.

С учётом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств – членов ШОС, говорится в сообщении Кремля.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом, заявили в администрации президента РФ.

С 1 января Россия стала на год председателем объединения стран БРИКС.