Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи

Число случаев COVID-19 в Беларуси превысило 41 тыс.

По данным на субботу, в Беларуси зарегистрировано 41 тыс. 658 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в субботу.

Прирост за последние сутки составил 894 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 (на 29 мая - 224) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 30 мая выздоровели и выписаны 17 тыс. 964 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 29 мая - 17 тыс. 390).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 526 тыс. 559 тестов на коронавирусную инфекцию.