Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Блокировщики освободили КПП "Тиса": пункт пропуска возобновил работу
Блокировщики освободили КПП "Тиса": пункт пропуска возобновил работу
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

Успех SpaceX: в "Роскосмосе" допустили полеты своих космонавтов на американских кораблях

Успех SpaceX: в "Роскосмосе" допустили полеты своих космонавтов на американских кораблях
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН

В "Роскосмосе" заговорили о полетах своих космонавтов на кораблях SpaceX

Российские космонавты в будущем могут начать летать на МКС на кораблях американской компании SpaceX.

Как сообщают российские "РИА Новости", такое заявление сделал  глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", - сказал он.

При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат "по обмену летать на российских кораблях".

Как отмечает "РБК", ранее Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две альтернативные системы доставки людей на МКС.

"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)

В США накануне состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Соединенные Штаты не располагали собственной системой доставки людей на орбиту, и были вынуждены покупать места в российских кораблях "Союз". Crew Dragon позволит США доставлять астронавтов на орбиту своими силами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Роскосмос, SpaceX, Владимир Устименко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети
В Саудовской Аравии и Иерусалиме открыли мечети
Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
В Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардерши: реакция звезды
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардерши: реакция звезды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь