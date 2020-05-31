Успех SpaceX: в "Роскосмосе" допустили полеты своих космонавтов на американских кораблях

В "Роскосмосе" заговорили о полетах своих космонавтов на кораблях SpaceX

Российские космонавты в будущем могут начать летать на МКС на кораблях американской компании SpaceX.

Как сообщают российские "РИА Новости", такое заявление сделал глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", - сказал он.

При этом, добавил Устименко, американские астронавты в этом случае продолжат "по обмену летать на российских кораблях".

Как отмечает "РБК", ранее Устименко в Twitter написал, что возобновление США собственной пилотируемой космической программы является замечательным событием. Это позволит иметь две альтернативные системы доставки людей на МКС.

В США накануне состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon. Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.

После закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Соединенные Штаты не располагали собственной системой доставки людей на орбиту, и были вынуждены покупать места в российских кораблях "Союз". Crew Dragon позволит США доставлять астронавтов на орбиту своими силами.