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СМИ: в Беларуси задерживают активистов

СМИ: в Беларуси задерживают активистов
20:50 Сегодня Телеграф УНН

В Беларуси заявляют о массовых задержаниях активистов.

В Беларуси в воскресенье, 31 мая, проходят массовые задержания оппозиционных активистов. Задержание проходят в Гродно, Витебске, Гомеле. Об этом пишет DW, передает УНН.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", в Минске были задержаны три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской (жены блогера Сергея Тихановского, инициативную группу которого не зарегистрировали), а также активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Валентин Троцкий и Вероника Мищенко.

Активистов задерживают также в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах. "По стране продолжаются беспредельные задержания" членов инициативной Тихановской, "наблюдается движение милицейской техники к пикетам по сбору подписей", - сообщает Telegram-канал команды Тихановского "Страна для жизни".В этот день в ряде городов Беларуси планировались пикеты по сбору подписей в поддержку Тихановской.

Президентские выборы в Беларуси: тысячи людей вышли в поддержку оппозиционных кандидатов

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционера Николая Статкевича, который направлялся к пикету возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Статкевич входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих.

Как следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канал NEXTA Live, за машиной, где находились Статкевич и его жена Марина Адамович, неотрывно следовал черный микроавтобус. "За нами едет милиция, нас преследуют", - комментирует мужчина, снимавший видео. Когда машина со Статкевичем останавливается на светофоре, преследователи - мужчины в штатском - подъезжают вплотную, выходят, открывают обе передние двери и забирают у Адамович ключи от машины. Потом видео обрывается. По сведениям центра "Весна", сотрудники милиции дежурят около дома оппозиционного политика.

В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа, в стране продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Зарегистрированы инициативные группы в поддержку 15 кандидатов, в том числе и действующего президента страны Александра Лукашенко.

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Беларусь, Протесты, Минск.
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