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Лукашенко о грядущих президентских выборах: У нас нет Пашинянов и Зеленских

Лукашенко о грядущих президентских выборах: У нас нет Пашинянов и Зеленских
05:44 Сегодня Телеграф УНН

Лукашенко заявил, что во время выборов в Беларуси "майданов не будет".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в период проведения в стране президентских выборов "майданов" в стране не будет. Об этом Лукашенко сказал в понедельник, 1 июня, цитирует государственное агентство БелТА, информирует УНН.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют здесь отдельные ветродуи. Эти цели нам понятны: устроить нам площадку накануне президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали", — сказал Лукашенко, цитирует DW.

"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", — подчеркнул он.

Президент Беларуси призвал не проводить аналогии с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине. "Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны писала, что здесь у нас появились новые Пашинян, новые Зеленский и у нас чуть ли не ситуация такая как в Армении, или как в Украине. — сказал Лукашенко. — Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских".

Президентские выборы в Беларуси: тысячи людей вышли в поддержку оппозиционных кандидатов

Днем ранее в Минске и других городах страны прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Как пишет DW со ссылкой на данные незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна", во время этих мероприятий в разных городах было задержано более 30 человек.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сейчас инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.

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Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко.
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