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Военный парад в Москве: Россия пригласила главу Пентагона

Военный парад в Москве: Россия пригласила главу Пентагона
04:36 Сегодня Телеграф УНН

Главу Пентагона пригласили на военный парад в Москву 24 июня.

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил министра обороны США Марка Эспера на военный парад в Москву 24 июня. Об этом сообщило российское Министерство обороны, передает УНН.

Согласно сообщению, Шойгу пригласил Эспера на парад во время телефонного разговора 2 июня. Впрочем, принял ли Эспер приглашение, не указано. Сообщается, что стороны говорили о контроле над вооружениями, сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса, про ситуацию в Сирии и Афганистане.

Парад 24 июня на Красной площади в Москве планируют провести 24 июня в 75-ю годовщину поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. Россия традиционно проводит парад 9 мая, но грандиозное празднование перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Отношения между Вашингтоном и Москвой остаются напряженными по ряду вопросов, включая вооруженные конфликты в Украине и Сирии. Также в прошлом месяце Вашингтон объявил, что выйдет из соглашения об открытом небе с 35-ю странами, которая позволяет невооруженные наблюдательные полеты над странами-членами. США назвали причиной такого решения нарушения со стороны России. Москва это отрицает.

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Россия, Пентагон, Сергей Шойгу, Марк Эспер.
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