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Могут оштрафовать: в Беларуси запретили проводить политические опросы

Могут оштрафовать: в Беларуси запретили проводить политические опросы
05:33 Сегодня Телеграф УНН

В Беларуси запретили СМИ проводить политические опросы.

Академия наук Беларуси пришла к выводу, что интернет-опросы СМИ о политических предпочтений их аудитории могут считаться "опросам общественного мнения о социально-политической ситуации", а проводить такие опросы в Беларуси с 2012 года можно только при наличии специальной аккредитации, пишет белорусское онлайн- издание "Наша Нива" во вторник, 2 июня, передает УНН со ссылкой на DW.

Как указывает издание, президента Беларуси Александра Лукашенко поразили результаты опросов ряда белорусских онлайн-изданий. На фоне приближающихся выборов президента Беларуси эти СМИ попытались выяснить политические предпочтения их аудитории с помощью вопроса о том, за кого были бы их читатели готовы были отдать свой голос. В итоге рейтинг Лукашенко в ряде подобных опросов оказался очень низким.

Экспертное заключение Академии наук является документом, с помощью которого министерство внутренних дел (МВД) Беларуси теперь может оштрафовать любые сайты за проведение политических опросов, указывает "Наша Нива". Согласно КоАП Беларуси за проведение "нелегальных" политических опросов на юридических лиц может быть наложен штраф.

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Если опрос проводила физическое лицо, например, в своем аккаунте в соцсети, то штраф за это нарушение может составить до 540 рублей. Если нарушитель добровольно признает себя виновным, то штраф могут сократить до 13,5 рублей, отмечает "Наша Нива".

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Беларусь, СМИ, Опросы.
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