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Лукашенко сравнил своего оппонента на выборах с хряком

Лукашенко сравнил своего оппонента на выборах с хряком
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Инцидент произошел сегодня во время разговора, где присутствовали и журналисты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил потенциального кандидата на следующих президентских выборах Валерия Цепкало с «хряком».

Об этом пишет Белсат.

Во время встречи с журналистами белорусский лидер высказал предположение о непрозрачном финансировании политической деятельности своего оппонента и вспомнил его прошлом.

«... Ну а потом, он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», – сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал в четверг, 4 июня, имя нового премьер-министра страны.

Накануне Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку, проведя перед этим совещание, где обсуждал предложения относительно нового состава кабмина.

Смена кабинета была анонсирована белорусским президентом еще в конце мая. Он объявил, что хочет сформировать новое правительство до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Валерий Цепкало.
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