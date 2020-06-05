COVID-19 пандемия: в Беларуси - уже почти 47 тысяч случаев заражения

В связи с распространением вируса, в Беларуси зарегистрировано 46 868 случаев коронавируса (COVID-19).

В Беларуси зарегистрировано 46 868 случаев коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"Зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 887 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 259 пациента. При этом выздоровели и выписаны 22 066 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 597 013 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на утро 5 июня в мире подтверждено более 6,7 миллионов случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,2 миллиона человек.