Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)

Посмотрите, как из космоса выглядят последствия разлива 20 000 т нефти под Норильском.

Роскосмос показал, как из космоса выглядят последствия разлива 20 000 т нефти под Норильском. Снимок опубликован на сайте космического агентства.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильска (принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании", а та, в свою очередь, "Норникелю") треснула одна из канистр, в которой хранилось дизельное топливо. Причиной этого стало внезапное проседание опор.

В результате в почву и близлежащие реки попало около 20 тыс. т топлива — это примерно 350 железнодорожных цистерн. Проезжавший мимо автомобиль загорелся, что вызвало пожар площадью 350 кв. м. Пятно от разлива растянулось на расстояние более 20 км от места аварии.

Разлив рассчитывали удержать на реке Амбарная в шести километрах по течению ниже ТЭЦ. На этом участке установлены заградительные боны. Однако, по словам руководителя пресс-службы Росрыболовства Дмитрия Клокова, топливо "ушло дном под заградительными бонами".

В результате сотрудникам "Норникеля" и МЧС не удалось предотвратить попадание топлива в озеро Пясино, откуда оно просочилось в реку Пясино, впадающую в Карское море. На реке пытались установить заграждение из бонов, однако оно было разрушено ледоходом.

В регионе введен режим ЧС федерального масштаба. 5 июня МЧС объявило, что разлив удалось локализовать — однако где именно, в сообщении ведомства не уточняется. В пресс-службе добавили, что спасателям удалось собрать около 200 т нефтепродуктов из 20 тыс. т.