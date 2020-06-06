Пикеты в Москве: полиция задержала активистов

В Москве прошли задержания участников одиночных пикетов.

В столице России полиция задержала участников одиночных пикетов у здания МВД на Петровке в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.

Об этом передает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, на пикете были задержаны активист Виктор Немитов с плакатом "Россия без Путина", обвиняемые в так называемом "московском деле" Владислав Барабанов и Самариддин Раджабов, журналист Петр Рузавин и активист Игорь Сафонов. Также сообщается о задержании администратора телеграмм канала "Протестное МГУ" Дмитрия Иванова и активистки Александры, которые не принимали участия в акции.

В Санкт-Петербурге, где также проходят одиночные пикеты полиция задержала муниципального депутата Илью Киселева и активиста с плакатом "Долой царя".

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 13 задержанных в Москве, одного из которых отпустили, и двух – в Санкт-Петербурге.

В конце мая на акциях в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара полиция задержала десятки человек, их обвинили в нарушении так называемого режима самоизоляции и в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее Московский городской суд снизил с 15 до 10 суток срок ареста журналисту издания "Новая газета" и муниципальному депутату Илье Азару. Теперь он должен выйти на свободу 7 июня

Азара задержали во время пикета в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова 26 мая в центре Москвы. Он проводил одиночный пикет возле здания Министерства внутренних дел. Основанием для задержания полиция назвала запрет на проведение публичных мероприятий.