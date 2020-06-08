"Вредная информация со СМИ": Беларуси будут "защищать" граждан

Министерство информации собирается корректировать действия СМИ, чтобы ограничить население от информации, "наносящей ущерб государству".

В Беларуси Министерство информации собирается корректировать действия СМИ, чтобы ограничить население от информации, "наносящей ущерб государству".

Об этом сообщает DW.

"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации, для того чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - сказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий.

По его словам, ситуация в соцсетях, на страницах сайтов и видеохостингов в период политических перестановок в Беларуси серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как она будет развиваться.

"По словам Луцкого, задача, прежде всего, государственных СМИ – "разрушать этот цифровой шум" и "дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку все правительство Беларуси - "из-за кризиса в связи с COVID-19".