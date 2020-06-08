​Смягчение ограничений: в Дубае возобновил работу танцующий фонтан, а отели начали открывать бассейны

Новости мира:Одна из главных туристических достопримечательностей эмирата возобновил показ шоу после почти трехмесячного перерыва.

Дубайский танцующий фонтан, одна из главных туристических достопримечательностей эмирата, возобновил показ водно-музыкальных шоу после почти трехмесячного перерыва.

Представления начинаются ежедневно, в 18:00, с песни «Дубай – это другая планета» (Dubai Kawkab Aakhar), написанной на стихи известного эмиратского поэта Анвара Альмшерри, за ним следует романтическая композиция Энрике Иглесиаса.

В течение недели водно-музыкальное представление проводится каждый час. Из-за необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса COVID-19 на площадки возле фонтана размещены индикаторы, обеспечивающие выполнение правила социального дистанцирования, передает russianemirates.com.

Зрители стоят в шахматном порядке и на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, власти обязали их постоянно носить медицинские маски.

Дубайский фонтан – самый высокий танцующий фонтан в мире. Его струи вздымаются ввысь над озером Burj Lake площадью 120 тыс. кв м, покрывая территорию, равную двум футбольным полям. Фонтан Дубай ежесекундно выбрасывает на 140-метровую высоту более 830 тыс. литров воды.

Это самое популярное шоу в Дубае: подсвеченные разными цветами струи воды, попеременно взмывают ввысь в такт музыке. Фонтан отличается богатством и разнообразием хореографических форм.

Звуковое сопровождение включает популярные композиции: Thriller Майкла Джексона, Time to Say Goodbye Андреа Бочелли и Сары Брайтман, новый хит Power корейской группы EXO и другие. Этот фонтан выполнен в форме пяти эллипсов, а его танец виден на расстоянии свыше 30 км.

Кроме этого, выпущены инструкции для отелей, которые разрешают объектам гостиничного хозяйства открыть после карантина бассейны. Для бассейнов также установлены правила профилактики коронавируса COVID-19, уже соблюдаемые в открытых ранее ресторанах, кафе, тренажерных залах, а также на пляжах. Речь идет в первую очередь о приеме ограниченного числа посетителей и соблюдении социальной дистанции.

Удобства в отелях могут работать с 09:00 до 18:00 ежедневно. В ресторанах столы раздвигаются минимум на два метра, за каждым столом может сидеть не более четырех человек. На входе в отель все посетители будут проходить процедуру измерения температуры, маски обязательны к ношению все время, за исключением времени купания в море.

Персонал отелей будет проходить тестирования на коронавирус перед тем, как приступить к работе. На территории гостиниц, в местах скопления народа, размещены дозаторы с антисептиками. Стоит отметить, что в Дубае постепенно открываются и пляжные клубы.

Например, возобновили прием гостей пляжные клубы Riva Beach Club, Cove Beach, Zero Gravity, Barasti Beach и другие. Пляжный клуб и спорт-бар Barasti сообщил, что на шезлонгах можно лежать без масок, а Zero Gravity объявил о проведении женских дней, в которые дамы могут приходить изагорать бесплатно.

Стоит отметить, что в столичном эмирате Абу-Даби, где со 2 по 9 июня 2020 года, проводится интенсивная программа стерилизации, также начали открываться после карантина пляжи в отелях.

Например, начали принимать купальщиков пятизвездочные курорты на острове Саадият: Rixos Premium Saadiyat, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas и Saadiyat Rotana Resort & Villas. Пляжи отелей в настоящее время открыты только для постояльцев отелей, на них действуют правила социального дистанцирования.