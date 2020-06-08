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​Смягчение ограничений: в Дубае возобновил работу танцующий фонтан, а отели начали открывать бассейны

​Смягчение ограничений: в Дубае возобновил работу танцующий фонтан, а отели начали открывать бассейны
16:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Одна из главных туристических достопримечательностей эмирата возобновил показ шоу после почти трехмесячного перерыва.

Дубайский танцующий фонтан, одна из главных туристических достопримечательностей эмирата, возобновил показ водно-музыкальных шоу после почти трехмесячного перерыва.

Представления начинаются ежедневно, в 18:00, с песни «Дубай – это другая планета» (Dubai Kawkab Aakhar), написанной на стихи известного эмиратского поэта Анвара Альмшерри, за ним следует романтическая композиция Энрике Иглесиаса.

В течение недели водно-музыкальное представление проводится каждый час. Из-за необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса COVID-19 на площадки возле фонтана размещены индикаторы, обеспечивающие выполнение правила социального дистанцирования, передает russianemirates.com.

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Зрители стоят в шахматном порядке и на безопасном расстоянии друг от друга. Кроме того, власти обязали их постоянно носить медицинские маски.

Дубайский фонтан – самый высокий танцующий фонтан в мире. Его струи вздымаются ввысь над озером Burj Lake площадью 120 тыс. кв м, покрывая территорию, равную двум футбольным полям. Фонтан Дубай ежесекундно выбрасывает на 140-метровую высоту более 830 тыс. литров воды.

Это самое популярное шоу в Дубае: подсвеченные разными цветами струи воды, попеременно взмывают ввысь в такт музыке. Фонтан отличается богатством и разнообразием хореографических форм.

Звуковое сопровождение включает популярные композиции: Thriller Майкла Джексона, Time to Say Goodbye Андреа Бочелли и Сары Брайтман, новый хит Power корейской группы EXO и другие. Этот фонтан выполнен в форме пяти эллипсов, а его танец виден на расстоянии свыше 30 км.

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Кроме этого, выпущены инструкции для отелей, которые разрешают объектам гостиничного хозяйства открыть после карантина бассейны. Для бассейнов также установлены правила профилактики коронавируса COVID-19, уже соблюдаемые в открытых ранее ресторанах, кафе, тренажерных залах, а также на пляжах. Речь идет в первую очередь о приеме ограниченного числа посетителей и соблюдении социальной дистанции.

Удобства в отелях могут работать с 09:00 до 18:00 ежедневно. В ресторанах столы раздвигаются минимум на два метра, за каждым столом может сидеть не более четырех человек. На входе в отель все посетители будут проходить процедуру измерения температуры, маски обязательны к ношению все время, за исключением времени купания в море.

Персонал отелей будет проходить тестирования на коронавирус перед тем, как приступить к работе. На территории гостиниц, в местах скопления народа, размещены дозаторы с антисептиками. Стоит отметить, что в Дубае постепенно открываются и пляжные клубы.

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Например, возобновили прием гостей пляжные клубы Riva Beach Club, Cove Beach, Zero Gravity, Barasti Beach и другие. Пляжный клуб и спорт-бар Barasti сообщил, что на шезлонгах можно лежать без масок, а Zero Gravity объявил о проведении женских дней, в которые дамы могут приходить изагорать бесплатно.

Стоит отметить, что в столичном эмирате Абу-Даби, где со 2 по 9 июня 2020 года, проводится интенсивная программа стерилизации, также начали открываться после карантина пляжи в отелях.

Например, начали принимать купальщиков пятизвездочные курорты на острове Саадият: Rixos Premium Saadiyat, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas и Saadiyat Rotana Resort & Villas. Пляжи отелей в настоящее время открыты только для постояльцев отелей, на них действуют правила социального дистанцирования.

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Туризм, Карантин, Дубаи.
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