В России заявили, что президент Беларуси Александр Лукашенко приедет в Москву 24 июня на парад "Победы во Второй мировой войне".

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается в Москву на парад Победы 24 июня. Об этом сообщает сразу несколько российских СМИ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президент Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко", – сказал дипломат. В России убеждены, что "надо использовать момент отступления пандемии COVID-19 для восстановления динамичного сотрудничества в различных сферах".

По словам пресс-секретаря президента РФ, президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашения не посылали, потому что Украина "ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".

Российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня. Парад на 9 мая отменили еще в апреле в связи с пандемией коронавирус. Как известно тогда же российские оккупационные администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.