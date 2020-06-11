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У Путина заявили, что "работают для того, чтобы Украина стала единой страной"

У Путина заявили, что "работают для того, чтобы Украина стала единой страной"
15:30 Сегодня Телеграф Украинская правда
Дмитрий Песков рассказал, что Россия делает для Украины и как относится к территории Донбасса.

Спикер Путина Дмитрий Песков утверждает, что усилия российской власти направлены на то, чтобы Украина стала единой страной.

Об этом говорится в его заявлении журналистам в четверг, которое передает ТАСС.

"Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", - заявил Песков.

На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что "это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины".

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Представитель Кремля также прокомментировал тот факт, что представители оккупантов Донбасса в Трехсторонней контактной группе имеют российские паспорта. "Там допустимо двойное гражданство", - сказал Песков, заявив, что Россия стала выдавать жителям Донбасса российские паспорта из гуманитарных соображений, "потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством".

"В первую очередь, представляя интересы украинского региона и самопровозглашенных республик, они являются гражданами этих самопровозглашенных республик, у них в кармане паспорта ДНР и ЛНР", - заключил он.

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Украина, Кремль, Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков.
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