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Волкер о замене Суркова на Козака: Политика России относительно Украины не изменилась

Волкер о замене Суркова на Козака: Политика России относительно Украины не изменилась
00:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Волкер считает, что замена Суркова на Козака не изменила политики Кремля в отношении Украины.

Назначение в Кремле главным куратором по украинскому вопросу Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова совсем не изменило агрессивную политику России в отношении Украины, потому что все продолжает зависеть от одного человека - президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил в среду во время онлайн-конференции о текущей ситуации на Донбассе, организованной Atlantic Council, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о каких-либо изменениях в российской политике. Политика России определяется Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать украинский вопрос без Украины, как это пытался делать Дмитрий Козак во время визита в Германию в прошлом месяце.

"В этом политика России не изменилась", - подчеркнул бывший спецпредставитель США.

В то же время он выразил убеждение, что замена Суркова на Козака на украинском направлении кремлевской политики связана с противостоянием внутреннего характера в окружении Путина.

"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался лицом, способным близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", - отметил Волкер.

Он также рассказал, что во время пребывания на посту спецпредставителя США и общения с российской стороной он замечал, что Козак все больше и больше влиял на позицию РФ на украинском направлении.

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В связи с этим Волкер подчеркнул, что, возможно, Козак теперь имеет более близкий канал общения с Путиным. "Но это не является признаком какого-либо нового интереса (Москвы - ред.) достичь реального урегулирования (на востоке Украины - ред.)", - отметил Волкер.

"И когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о выходе России из Украины", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат США.

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Как сообщалось, Волкер в конце сентября 2019 года подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.

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Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Козак, Владислав Сурков, Оккупированный Крым, Курт Волкер.
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