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Суд по MH17: прокуратура заявила о показаниях свидетеля запуска ракеты

Суд по MH17: прокуратура заявила о показаниях свидетеля запуска ракеты
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Прокуратура Нидерландов заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Прокурор в судебном процессе по сбитому в 2014 году в небе над Донецкой областью малазийском "Боинге" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.

Об этом представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger) сообщил в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.

Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз, направив следственного судья для безопасного допроса.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - детализировал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - пересказал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.

Следственный судья считает, что показания X48 "надежны".

"Тем не менее, Государственная прокуратура по-прежнему видит причину для дальнейших вопросов, по крайней мере, о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел ли свидетель эти четыре солдата в Буке или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы. Для правильной оценки заявления X48 Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу", - пояснил он необходимость дополнительного допроса.

Дело МН17: Прокуратура установила тип оружия и личности обвиняемых

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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Донбасс, Бук, MH17, Малазийский боинг.
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