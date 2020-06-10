Дело МН17: Прокуратура установила тип оружия и личности обвиняемых

Новости Украины:Прокуратура в суде по делу о сбитом МН17 утверждает, что в полном объеме установило тип оружия, равно как и личности четырех обвиняемых и их роль в преступлении

Обвинение в судебных слушаниях по делу о сбитом в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере Малазийских авиалиний, рейс МН17, констатировало о готовности дела к рассмотрению по сути в части оружия, из которого был сбит авиалайнер, равно как и личностей обвиняемых, их роли, а также применения по отношению к ним военного иммунитета.

Речь об этом шла в ходе доклада представителей прокуратуры в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах в среду.

Прокурор Тэйс Бергер (Thijs Berger) напомнил, что "вчера и позавчера следствие представило различные источники доказательств, которые использовались при расследовании, говорили о расследовании различных сценариях и завершили вчера главным сценарием". "Сегодня мы обсудим следствие, которое проводилось в отношении оружия, использованное в главном сценарии – системе "Бук", после этого мы продолжим в отношении обвиняемых, их роли и потом обсудим вопрос о возможном их иммунитете. Мы надеемся завершить сегодня своими выводами", - обозначил он план доклада.

Бергер напомнил, что, в соответствии с главным сценарием, МН17 был сбит ракетой "Бук". "Мы провели расследование самой системы с целью собрать информацию для того, чтобы оценить другие доказательства, чтобы понять работу системы Бук. Для этого мы собрали информацию из нескольких источников, мы также разобрали несколько ракет, мы взорвали их во время тестов и визуально расследовали саму установку и фотографировали ее", - перечислил он некоторые следственные действия.

По словам прокурора, информация о системе и ее работе была получена от российского производителя Алмаз-Антей, украинской, грузинской сторон, нидерландских специалистов по обороне и немецкого ракетостроителя.

В ходе расследования специалисты из разных стран также сравнили физические компоненты различных типов ракет "Бук" с инородными материалами, найденными в останках и вещах жертв, в обломках MH17 и в зоне бедствия.

Прокуратура убеждена, что данные о системе "Бук" и самой установке помогают в оценке других доказательств, таких, как показания свидетелей. "Например, показания свидетеля X48 относительно экипировки солдат на месте запуска могут быть проверены с использованием фотографий специальных головных уборов - так называемых танковых крышек - сделанных во время расследования установки", - конкретизировал он одним из примеров.

Резюмируя эту часть, Бергер выразил уверенность, что по системе "Бук" было проведено "тщательное исследование". "Результаты помогли подтвердить другие доказательства и дать представление об общей эксплуатации ракеты системы "Бук". Мы не видим причин для дальнейшего расследования", - констатировал он.

Далее прокурор перешел к части, которая касается обвиняемых и их роли. По его словам, расследование роли этих четырех подозреваемых началось с установления их личности, для чего в начале расследования были подслушаны телефонные разговоры, в которых говорилось о "Буках" в связи со сбитым самолетом 17 июля 2014 года.

"Иногда личность пользователя соответствующих телефонных номеров было легко определить. Подозреваемый Дубинский, например, часто представлялся по телефону как полковник Петровский, заместитель министра обороны, а также как Хмурый, его позывной или боевое имя. В то же время его собеседники регулярно назвали его Сергеем Николаевичем, а иногда и фамилию Дубинский. В интервью, которое Дубинский дал в декабре 2014 года, он представляется как "генерал-майор Петровский Сергей Николаевич, позывной Хмурый, 1962 года рождения, в Донецкой области", - пояснил он.

Бергер отметил, что и Гиркин в интервью рассказывает, что его псевдоним - Игорь Стрелков. В отношении Пулатова телефонные разговоры о его дне рождения и его роли в боевых действиях в Чечне позволили получить конкретную информацию, которая могла быть объединена с его позывным Гюрза и редким сочетанием имен "Олег Юлдашевич".

"Таким образом, все четверо подозреваемых были установлены в ходе расследования", - добавил Бергер.

Кроме того, в ходе расследования о том, как подозреваемые "функционировали в их вооруженной группе, была собрана информация об иерархической линии, которая шла от Гиркина вверх через сначала Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко".

Свой доклад прокурор иллюстрировал и аудиофайлами, в частности, перехваченным телефонным разговоров Гиркина, в котором он просил помочь военной техникой.

"Иногда способ, которым подозреваемые публично отрицают свою роль, также имеет значение. 28 июля 2014 года Гиркин дал пресс-конференцию, заявив, что он не несет ответственности за сбитие рейса MH17, потому что в его распоряжении не было "Бука". Это было замечательное заявление, потому что в то время - одиннадцать дней после крушения MH17 - еще не было установлено, что была выпущена ракета "Бук". В то время было еще много слухов о самолетах-истребителях и других причинах. Уверенность, с которой Гиркин уже указывает на ракету "Бук" 28 июля 2014 года, вызывает вопросы", - напомнил прокурор ход событий.

Кроме того, был проведен поиск свидетелей, которые могли бы рассказать о подозреваемых, что дало свои результаты. "Например, несколько бывших членов вооруженной группы так называемой "ДНР" были заслушаны в качестве свидетелей. Среди них свидетель с позывным Батя заявил, что отвечал за логистику в ""ДНР"" и участвовал в сопровождении белого грузовика Volvo. Свидетель S14 заявил, что служил в "ДНР" в "Главном управлении разведки" во главе с подозреваемым Дубинским. Свидетель S07 заявил, что был одним из водителей и телохранителей подозреваемого Харченко в "ДНР". Свидетель S21 заявил, что был подчиненным Харченко в "ДНР" и был причастен к выводу установки "Бука" в Российскую Федерацию вечером 17 июля 2014 года", - детализировал он.

Бергер отметил, что следствие предпочло бы, чтобы все подозреваемые в этом уголовном процессе "все же рассказывали свою сторону истории".