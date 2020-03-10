Прокурор: Судьба рейса MH17 стала известной, как пример учебника по дезинформации

Новости Украины:Прокурор по делу MH17 рассказала о "циничной кампании по дезинформации", начавшейся сразу после авиакатастрофы.

Прокурор в судебном процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi) назвала информационную кампанию Российской Федерации, которой сопровождается трагедия, унесшая жизни 298 человек, "примером учебника по дезинформации".

"Судьба рейса MH17 стала известной, как пример учебника по дезинформации, проводимой российским правительством. Ясно, что конца этому мы еще не видели", - заявила во вторник в Схипхоле в рамках судебного процесса по МН17 прокурор.

По ее словам, "государства пытаются оказывать влияние и вводить в заблуждение посредством манипулирования информацией". "Демократические государства, которые уважают верховенство права, теперь широко признают, что дезинформация создает серьезную угрозу стабильности и качеству демократии, верховенства права и открытого общества", - убеждена прокурор.

По словам Вуи а Цой, после того, как MH17 был сбит, "началась циничная кампания по дезинформации, которая продолжается и по сей день". "Используя открытые источники и перехваченные телефонные разговоры, мы можем очень точно определить начало этой кампании", - утверждает она.

В качестве примера прокурор указала, что 17 июля 2014 года после 15 минут после крушения в 16.34 российская телекомпания LifeNews сообщила следующее: "Повстанцы сообщают нам, что им удалось сбить еще один транспортный самолет ВВС Украины".

Другим примером Вуи а Цой привела тот факт, что фотограф, который находился в этом районе, описал в видеоинтервью World Press то, как ему позвонил пресс-секретарь сепаратистов после крушения MH17, который сказал ему, что они сбили военный самолет, принадлежащий Украине. "Он получил этот телефонный звонок до того, как стало известно, какой тип самолета был сбит", - уточнила прокурор.

Продолжая доказывать факт дезинформационной кампании, проводимой РФ, представитель обвинения констатировала, что, "когда в последующие часы стало ясно, что целью является не военный самолет, а гражданский рейс MH17, кампания по дезинформации началась незамедлительно".

"Пророссийские телеканалы изменили свои репортажи. LifeNews, например, сообщила, что MH17 был сбит ракетной системой S-300, принадлежащей украинским вооруженным силам. Чуть менее чем через полчаса эта версия была заменена сообщением о том, что Боинг был сбит украинским истребителем, который затем был сбит "народной армией", - продолжила Вуи а Цой.

Она также указала на то, что несколько дней спустя Министерство обороны РФ утвердило эту линию на пресс-конференции 21 июля 2014 года. "Во время этой пресс-конференции министерство предложило два сценария, заявив, с одной стороны, что MH17, возможно, был сбит украинским истребителем; и, с другой стороны, указывая на украинскую систему "Бук". С тех пор оба сценария поддерживали, в частности, министерство обороны, производитель "Бука" "Алмаз Антей", российские органы уголовного розыска, заместитель генерального прокурора, министр иностранных дел и представитель министерства иностранных дел. До середины 2015 года атака украинского истребителя была доминирующим сценарием", - напомнила она.

Вуи а Цой также указала, что в сентябре 2016 года сценарий украинского истребителя отошел на второй план. "Это дата, когда было объявлено, что на радиолокационных изображениях не было самолета-истребителя. С тех пор украинская ракета "Бук" стала доминирующим сценарием. Та же самая линия была принята заместителем генерального прокурора России в начале 2019 года. Он также указал на доказательства того, что это украинская ракета. По сей день российские власти никогда не занимали определенной позиции в отношении того, что именно они думают, произошло 17 июля 2014 года", - отметила прокурор.

Кроме того, она напомнила позицию Министерства юстиции и безопасности Нидерландов в отношении того, что в преддверии и во время уголовного разбирательства в отношении MH17 "мы должны быть готовы к дезинформации, направленной на неблагоприятное воздействие на уголовное производство и подрыв доверия к независимой судебной системе".