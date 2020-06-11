COVID-19 в Беларуси: прирост новых больных стремительно падает

За сутки в Беларуси зафиксировали 750 случаев коронавирусной болезни.

В Беларуси зарегистрировано 51 816 случаев болезни коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси – ред.) зарегистрированы 51 816 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 750 новых случаев. За последние полтора месяца это рекордно низкий прирост.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 293 пациента. При этом выздоровели и выписаны 26 643 пациента.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 678 570 тестов.