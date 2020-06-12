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В России задержали опасного маньяка, среди изнасилованных - ребенок

В России задержали опасного маньяка, среди изнасилованных - ребенок
17:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Обновлено: 18:01 Сегодня
Полиция поймала маньяка, который 7 лет насиловал и убивал женщин.

В Подмосковье задержали подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований на протяжении 7 лет.

Им оказался местный житель, работающий сантехником в одном из ЖЭО. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. Как правило, он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления.

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Кроме этого, в январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки.

Как сообщается, долгое время преступления оставались не раскрытыми. В настоящий момент мужчина задержан. На допросе у следователя он дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

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Россия, РФ, Маньяк.

Автор:

Телеграф
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